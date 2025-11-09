СК проводит проверку по факту гибели на пожаре в Астрахани двух человек

Следствие приступило к процессуальной проверке по факту гибели на пожаре в Советском районе Астрахани двух человек, включая ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно предварительным сведениям, пожар произошел в частном доме на улице Автономной утром сегодня, 9 ноября. Погибли женщина 1959 года рождения и восьмилетний мальчик.

Главной версией пожара является замыкание электропроводки. Как только следствие завершит проверку, примет процессуальное решение.

Павел Фролов