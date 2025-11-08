В Новороссийске сократили дневной поток большегрузов на 40%

Власти Новороссийска сократили дневной поток большегрузного транспорта на 40%, переведя основную часть перевозок на ночное время, сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Постановлением № 2120 установлены ограничения движения для грузового транспорта массой свыше 12 тонн с 6:00 до 8:30 и с 16:00 до 18:00. Знаки «Движение грузовых автомобилей запрещено» на улицах Магистральной и Видова ограничивают передвижение с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00. Взаимодействие с компаниями, по словам мэра, помогло перенаправить основную часть грузовых машин на ночное время с 22:00 до 6:00.

Управление транспорта и ДПС регулярно проводят рейды по выявлению нарушений передвижения большегрузных машин на улично-дорожной сети города. У контейнерного и зернового терминалов зафиксированы скопления грузовых транспортных средств. Ведется работа по их выявлению и принятию соответствующих мер. Перевозчиков, допустивших нарушения, вносят в черный список, блокируя им пропуск на территорию терминалов. Эта мера позволила значительно снизить количество несанкционированных стоянок.

Движение в районе улиц Судостальской и Портовой усложняют маневровые работы железнодорожных составов и длительное перекрытие переездов. С руководством железнодорожной станции Новороссийск достигнута договоренность об уменьшении объемов грузоперевозок в дневное время, переориентировав часть грузов на ночь.

За десять месяцев состоялось 227 мониторинговых мероприятий, на 469 водителей составлены административные материалы.

Наталья Решетняк