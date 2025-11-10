В Черноземье 11 ноября установится облачная погода, от +5°C до +10°C

Во вторник, 11 ноября, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется облачная погода, в некоторых регионах возможен небольшой дождь. Температура будет варьироваться от +5°C до +10°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в темное время суток будет облачная погода с прояснениями, без осадков, температура составит +7°C. Днем возможен дождь, воздух прогреется до +11°C.

В Воронеже в течение суток синоптики ожидают облачную погоду, осадков не будет. Температура ночью составит +7°C, днем — до +10°C.

В Курске в течение суток будет облачная погода, ночью будет сухо, днем ожидается небольшой кратковременный дождь. Температура от +7°C ночью, днем — до +9°C.

В Липецке будет облачная погода с небольшим кратковременным дождем. В темное время суток температура составит +5°C, днем потеплеет до +8°C.

В Орле ночью будет пасмурно, ожидается небольшой дождь, температура составит +7°C. Днем будет сухо, до +9°C.

В Тамбове в течение суток будет облачная погода, без дождя. Температура от +5°C ночью, днем — до +8°C.

Ульяна Ларионова