Главные новости за 7 ноября. Новороссийск

В Южном районе Новороссийска до 2028 года построят более 20 новых многоквартирных домов.

В Новороссийске у собственников гаражей изымают земельные участки для строительства дороги на улице Волгоградской.

Потери воды в сетях Новороссийска удалось сократить на 8,3% с начала 2025 года.

В Новороссийске снизилось количество ДТП с пострадавшими по сравнению с прошлым годом.

В ГАИ Новороссийска назвали самые аварийные участки дорог за последние 10 месяцев.

Управляющая компания «Газметаллпроект», владеющая двумя цементными заводами в Новороссийске, получила штраф в размере 700 млн руб. за необоснованное увеличение цен на продукцию.

ЛУКОЙЛ начал перекачку нефти в порт Махачкалы для экспорта через Новороссийск.