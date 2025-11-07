В Южном районе Новороссийска построят более 20 многоэтажек

В Южном районе Новороссийска в период с 2026 по 2028 год построят более 20 новых многоэтажных домов. Об этом свидетельствует перечень перспективных абонентов водоснабжения МУП «Водоканал», представленный в инвестиционной программе предприятия. Решение о принятии инвестиционной программы городской думой опубликовано на сайте администрации Новороссийска.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Новые объекты жилого строительства будут получать до 250 куб. м воды в сутки через разводящие сети Южного района. К существующим инженерным коммуникациям подключат литеры жилой застройки на участках с кадастровыми номерами 23:47:0118055:10922, 23:47:0118001:8629, 23:47:0118001:8640 и других участках. Также в рамках инвестиционной программы к сетям водоснабжения в 2026-2028 годах планируется подключить несколько спортивных объектов, ряд объектов ИЖС в Новороссийском районе, детские сады на 350 и 380 мест, школу на 1750 мест и объекты торговли.

Как указывается в документе, площадь некоторых объектов жилой застройки в активно развивающемся Южном районе будет варьироваться от 16,8 до 70,9 га. На данный момент часть жителей района испытывает неудобства в связи с частыми перебоями в подаче водоснабжения. Потребителей в рамках проектов застройки в ближайшие годы станет еще больше.

Для стабилизации ситуации с водой МУП Водоканал планирует построить водовод в селе Мысхако, реконструировать водоводы на улицах Маркхотская, Элеваторная, Краснодарская, Шевченко и на других адресах в разных районах Новороссийска. Работы будут проводиться в период с первого квартала 2026 года по четвертый квартал 2028 года, на эти цели уйдет около 1,3 млрд руб.

Параллельно планируется реализация инвестиционной программы Троицкого группового водопровода, о которой ранее сообщал «Ъ-Новороссийск». Техническое задание на корректировку программы ТГВ по реконструкции объектов на 2025-2029 годы утвердил мэр Новороссийска Андрей Кравченко постановлением №5070 от 23 октября.

София Моисеенко