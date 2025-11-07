Продлен прием заявок на бизнес-премию «Твердые знаки-2025» в 11 номинациях
До 10 ноября 2025 года включительно продлен прием заявок на бизнес-премию «Твердые знаки — 2025», организованную изданием «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье».
По данным организаторов, на текущий момент получено около 60 заявок. Наибольшую активность проявляют компании в номинациях «Лучший социально ориентированный проект» и «Лучший девелоперский проект». География участников охватывает Краснодарский край и Крым.
«Твердые знаки» — это региональная премия издательского дома «Коммерсантъ», цель которой — выявление и поощрение представителей бизнеса, реализовавших наиболее эффективные проекты. К участию приглашаются представители малого, среднего и крупного бизнеса, осуществляющие деятельность в Краснодарском крае, Крыму и Адыгее.
Премия проводится по 11 номинациям:
- Лучшие цифровые решения и практики
- Лучший сервис в B2B-секторе
- Лучший социально ориентированный проект
- Работодатель года. Лучшие практики
- Импортозамещение. Лучшие практики
- Масштабирование. Выход на новые рынки. Лучшие практики
- Лучший девелоперский проект
- Лучший медицинский проект
- Лучший туристический проект (агротуризм, гастротуризм)
- Лучший аграрный проект
- Внедрение ИИ в бизнес-процессы. Лучшие практики
Члены экспертного совета премии отберут наиболее эффективные бизнес-проекты, реализованные в период с августа 2024 года по август 2025 года. Церемония награждения состоится 25 ноября 2025 года в торжественной обстановке.
Победители получат не только памятные призы, но и право использовать логотип премии в своих рекламных и информационных материалах, что может стать дополнительным конкурентным преимуществом для бизнеса.
Премия «Твердые знаки — 2025» проходит при поддержке ПАО банка «ПСБ» совместно с партнерами: инвестиционной компанией «Цифра брокер», консалтинговой технологической компании AXENIX, СЗ «Просторы Крыма», оператора морских терминалов в порту Тамань «ОТЭКО», ООО КБ «Кубань Кредит» и производителя сельскохозяйственной техники «ПромАгроТехнологии».
Важно отметить, что участие в премии бесплатно для всех номинантов и осуществляется на конкурсной основе.
