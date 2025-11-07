В Новороссийске у собственников изымают участки для строительства дороги

Четыре участка с гаражами на улице Волгоградской изымают для муниципальных нужд в Новороссийске. Об этом свидетельствуют постановления, опубликованные 1 ноября на сайте администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Южном районе Новороссийска продолжается активная застройка многоквартирными домами. Согласно проекту планировки территории, в перспективе на улице Волгоградской проложат новую дорогу рядом со строящимся жилым кварталом. Для этих целей администрация изымает у собственников земельные участки с построенными гаражами с марта текущего года, согласно документации, размещенной на сайте мэрии.

В постановлениях №5308, №5309, №5310 и №5311 указывается, что на баланс муниципалитета должны быть поставлены участки с кадастровыми номерами 23:47:0308005:2912, 23:47:0308005:2901, 23:47:0308005:2911 и 23:47:0118055:20508. В настоящее время эти участки находятся в частной собственности, на них располагаются объекты капитального строительства. Общая площадь изымаемых земельных участков составляет 154 кв. м.

Управление имущественных и земельных отношений Новороссийска обязуется осуществить оценку рыночной стоимости земельных участков с учетом размещенных на них капитальных строений для возмещения денежных средств собственникам. Правообладателям должны направить проект соглашения об изъятии участка и объекта недвижимости для муниципальных нужд.

Проект планировки территории для строительства дороги, разработанный МБУ «ГеоКадПроект», утвердили постановлением администрации №2553 29 апреля 2021 года, последующие изменения внесли в ноябре 2024 года. Проект подразумевает строительство линейного объекта транспортной инфраструктуры по улице Шоссейная на участке от улицы Волгоградской до улицы Котанова.

София Моисеенко