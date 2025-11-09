Главные новости недели в Нижегородской области к 9 ноября

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средства ПВО сбили 20 беспилотников над Нижегородской областью в ночь на 4 ноября. Обломки повредили четыре жилых дома, среди людей пострадавших нет.

Два этапа модернизации Нижегородской станции аэрации оценили в 27,5 млрд руб. Это около трети годового бюджета Нижнего Новгорода. Стоимость первого этапа предварительно оценена в 7,3 млрд руб., второго — в 20,2 млрд руб.

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев вступил в резерв «БАРС-НН». Он приступил к военной подготовке 5 ноября. Свое решение господин Гнеушев объяснил необходимостью обеспечить защиту критически важных объектов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Генетическая диагностика при ЭКО станет бесплатной для нижегородцев. Процедура стоит не менее 40 тыс. руб., но с 2026 года ее будут предоставлять по полису ОМС.

Нижегородские власти планируют вывести из теневой занятости 400 тыс. человек, или 13,3% населения региона, ради повышения сбора НДФЛ в бюджет. Эти жители официально нигде не работают или получают «серые зарплаты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Бюджет Нижегородской области на 2026 год переведут в режим жесткой экономии. Доходы казны увеличатся на 2,3%, однако поступление налога на прибыль организаций сократится на 10%, прогнозируют в минфине.

Экс-глава Ардатовского округа Георгий Жданкин назначен и. о. ректора НГАТУ. Должность в администрации он покинул в начале ноября. Ранее господин Жданкин был первым проректором Великолукской сельхозакадемии и директором Ардатовского аграрного техникума. Прежнего ректора НГАТУ Игоря Воротникова в январе арестовали по обвинению в превышении полномочий.