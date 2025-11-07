«Яндекс Маркет» запустил ИИ-агента: он подберет товары по фото, найдет подарок. В ближайшее время появится возможность общаться голосом. Агент проанализирует запрос, уточнит детали и предложит подборку наиболее подходящих вещей, которые можно сразу купить прямо в чате. «Яндекс Маркет» — единственный маркетплейс в России, у которого есть ИИ-агент для покупателей, способный одновременно понимать текст, фото и контекст, а также самостоятельно определять нужный порядок действий для решения задачи в выборе товаров.

Банк ПСБ запустил для бизнеса сервис по работе с самозанятыми. Он обеспечивает управление массовыми выплатами и электронный документооборот. Решение позволит бизнесу безопасно и удобно рассчитываться с внештатными исполнителями, привлеченными под проектные задачи. В сервисе также предусмотрены инструменты для минимизации рисков при работе с самозанятыми, например, проверка статуса исполнителя. Для использования сервиса необходимо стать клиентом банка ПСБ, открыть расчетно-кассовое обслуживание и подключить эквайринг для массовых выплат.

Bentley объявила о запуске предсерийного производства первого электромобиля марки. Премьера городского кроссовера состоится в 2026 году, а поставки запланированы на 2027-й. Заявлено, что длина пока еще безымянной модели не превышает 5 м, а на зарядку тяговой батареи на 100 миль (160 км) пробега будет уходить 7 минут.