Потери воды в Новороссийске сократили на 8,3% с начала года

В сеть водоснабжения Новороссийска вернули более 12 тыс. куб. м воды в сутки. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

В Новороссийске продолжают проводить работы по стабилизации водоснабжения. Андрей Кравченко заявил, что с начала года потери воды удалось сократить на 8,3%, а к концу года, по планам мэрии, показатель потерь ресурса должен уменьшиться еще на 5,54%.

1071 многоквартирный дом Новороссийска оснащен общедомовыми приборами учета, еще 404 элемента оборудования планируют установить в МКД в течение двух месяцев. В зоне водоснабжения №18 установили пять узлов учета для составления баланса водопотребления. Специалисты ведут проектирование приборов и линейных объектов, нуждающихся в скорейшей реконструкции. Работы, как отмечает мэр города, должны начаться в 2026 году.

Андрей Кравченко высказался и о решении проблем с водоснабжением в Раевской и Натухаевской. Он оповестил, что в станицах восстановили три скважины и увеличили количество аварийных бригад.

В предстоящем году, согласно планам администрации и «Водоканала», в Новороссийске должны будут заменить и построить более 27 км сетей водоснабжения. В рамках инвестиционной программы еще 15 объектов подлежат проектированию. Строительство по инвестиционной программе рассчитано на период 2027-2028 годов.

София Моисеенко