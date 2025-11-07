В затонувших частях танкеров «Волгонефть» не нашли утечек мазута в Черном море

Заместитель председателя правительства России Виталий Савельев провел заседание правкомиссии по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе. Как сообщили в Telegram-канале правительства РФ, при водолазном осмотре специалисты не обнаружили новых утечек нефтепродуктов в фрагментах затонувших танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212».

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

С начала работ по ликвидации последствий выброса нефтепродуктов на побережье Черного моря очистили территорию протяженностью около двух тыс. км, работы проводились повторно. За весь период сотрудниками служб и волонтерами было собрано 184,8 тыс. т песка и грунта с примесями мазута. На специализированные площадки вывезли 184 тыс. т загрязненного песка.

По данным правительства России, за прошедшую неделю в Анапе и Темрюкском районе не было обнаружено новых выбросов нефтепродуктов.

София Моисеенко