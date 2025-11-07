Международный Совет экспертов инициирует создание единых клинических рекомендаций по лечению ОРВИ и гриппа для стран Евразийского региона

В Бухаре состоялось заседание международного Совета экспертов, в котором приняли участие ведущие специалисты в области здравоохранения из России, Казахстана, Армении, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. По итогам встречи была принята резолюция, определяющая начало масштабной работы по разработке Единых Международных Клинических Рекомендаций (ЕМКР) по диагностике и лечению ОРВИ и гриппа у взрослых и детей. Одна из ведущих российских фармацевтических компаний «Биннофарм Групп» оказала поддержку в реализации этой инициативы.

Проект направлен на решение системных проблем, общих для здравоохранения региона: высокое бремя заболеваемости, недостаточная этиологическая диагностика, разрозненность регламентирующих документов и проблема нерационального использования антибиотиков.

В рамках стандартизации подходов будет разработан единый документ — клинические рекомендации, основанные на принципах доказательной медицины. Это позволит унифицировать диагностику и лечение ОРВИ и гриппа как в стационарах, так и в поликлиниках, сократив число диагностических ошибок и необоснованных назначений. Особое внимание в документе будет уделено внедрению доступных методы экспресс-диагностики (тесты на грипп, COVID-19, РС-вирус) для точного определения возбудителя и назначения целевой терапии.

Еще одной ключевой задачей станет снижение неоправданного назначения антибиотиков при вирусных инфекциях. В качестве одного из инструментов решения этой проблемы эксперты рассматривают рациональное использование противовирусных препаратов и средств, модулирующих иммунный ответ. Также эксперты выделили необходимость противовирусной терапии с учетом семейного подхода (дети и родители). Экспресс-диагностика гриппа в амбулаторных условиях все еще не является рутинной практикой, а специфические противогриппозные препараты требуют подтверждения диагноза. Была отмечена важность применения иммунотропных средств при иных ОРВИ (рино-, адено-, метапневмовирусных и др.), таких как индукторы интерферона.

При формировании рекомендаций будет использоваться международная система GRADE, что гарантирует прозрачность и научную обоснованность всех предлагаемых методов лечения. Документ будет разработан с учетом региональной специфики: для каждой страны-участницы планируется создание Национальных Приложений к ЕМКР, которые будут учитывать доступность конкретных лекарственных препаратов и экономические аспекты терапии.

Постоянная рабочая группа подготовит первый проект Единых Международных Клинических Рекомендаций к 1 марта 2026 года. После обсуждения с экспертами финальную версию документа представят на утверждение Совета экспертов в мае 2026 года.

Реализация этой инициативы станет важным шагом в укреплении здоровья населения, повышении профессионализма медицинских работников и развитии межгосударственного сотрудничества в сфере здравоохранения на евразийском пространстве.

