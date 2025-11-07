В Новороссийске пройдут учения с артиллерийской стрельбой 8 ноября

В субботу, 8 ноября, в акватории Новороссийска проведут учения с применением стрельб. О предстоящих тренировочных мероприятиях предупредили в НВМБ.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Учения Новороссийской военно-морской базы состоятся в период с 09:00 до 11:00. На период их проведения в акватории порта Новороссийска запрещается движение всех видов плавательных и маломерных судов.

По данным НВМБ, учения требуются для отработки практических навыков по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников.

София Моисеенко