За неделю в Черном море уничтожили семь безэкипажных катеров

В период с 1 по 7 ноября в акватории Черного моря ликвидировали семь вражеских безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, опубликовав актуальную сводку.

Фото: Василий Дерюгин

По данным Минобороны РФ, безэкипажные катера ВСУ были уничтожены в северо-западной части Черного моря. Всего за неделю силы ПВО на территории страны сбили 17 авиационных бомб, 13 реактивных снарядов HIMARS и 1497 беспилотников самолетного типа.

София Моисеенко