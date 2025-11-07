Самарский спецкомбинат ритуальных услуг станет частной фирмой

Муниципальное предприятие Самары «Спецкомбинат ритуальных услуг» реорганизуют в ООО. В новом статусе организация будет работать с 1 января 2026 года. Об этом сообщается в ответе мэрии на запрос депутата городской думы Дмитрия Асеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Кроме Спецкомбината ритуальных услуг будут реорганизованы другие муниципальное предприятия, подконтрольные департаменту экономического развития и торговли Самары. Они работают в сферах похоронного дела, предпринимательства и туризма. Учредителем ООО станет самарская администрация.

МП «Спецкомбинат ритуальных услуг» — единственная в Самаре муниципальная организация, отвечающая за погребальные услуги. Она наделена статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела.

Георгий Портнов