В Оренбурге трое жителей обвиняются в избиении двоих людей у ночного клуба

В суд направлено уголовное дело в отношении троих оренбуржцев в возрасте от 24 до 39 лет. Им инкриминируется совершение преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам и угрозой его применения». Одному из них также предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений». Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, ночью 9 февраля обвиняемые в ночном клубе на ул. Инверторной использовали малозначительный повод для конфликта и поочередно нанесли потерпевшему удары по голове. Один из них применил насилие к знакомой пострадавшего. Он причинил ей телесные повреждения в области головы, которые повлекли легкий вред здоровью.

Обвиняемые были задержаны. В отношении каждого была избрана мера пресечения.

Руфия Кутляева