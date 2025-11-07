Жителей Ростовской области предупредили о запрете на вылов судака и шемаи
Жителям Ростовской области напомнили о действующих ограничениях вылова двух видов рыбы. Речь идет о полупроходном судаке и азово-черноморской шемаи, сообщили специалисты Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (АзНИИРХ).
Запрет на вылов судака действует на акваториях реки Дон, Азовского моря и Таганрогского залива. Ограничения на добычу шемаи сохраняются до вступления в силу поправок в федеральные правила рыболовства для Азово-Черноморского бассейна.
Кроме того, в Ростовской области сохраняется полный запрет на вылов видов, занесенных в Красную книгу России и Красную книгу Ростовской области. Это русский осетр, стерлядь, севрюга, а также золотой карась, обыкновенный елец, вьюн, волжский подуст, белоглазка и другие.