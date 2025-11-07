Туристический налог могут распространить на все муниципалитеты Дона

Власти Ростовской области рассматривают возможность ввода туристического налога во всех муниципальных образованиях региона. С соответствующей инициативой выступила начальник управления финансовых ресурсов и налоговой политики донского правительства Нина Протасова.

Сейчас налог действует лишь в 25% муниципалитетов из 420, при том что средства размещения туристов имеются в каждом районе и городском округе.

Одним из первых городов, где внедрили налог стал Ростов-на-Дону. Фактические поступления на 31 октября достигли 63,4 млн руб.

Мария Хоперская