С начала года ветлаборатория на Дону провела 650 тысяч исследований
С начала 2025 года специалисты ветлаборатории в Ростовской области провели более 650 тыс. исследований. Об этом сообщили в областном министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Специалисты выполнили экспертизы для сохранения эпизоотического благополучия, а также проверили поступивший материал для исключения африканской чумы свиней и гриппа птиц.
Всего с января поступило более 350 тыс. проб. Преимущественную часть образцов — 238 тысяч — исследовали серологическим методом, еще 50 тысяч — с помощью метода полимеразной цепной реакции.