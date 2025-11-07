С начала года ветлаборатория на Дону провела 650 тысяч исследований

С начала 2025 года специалисты ветлаборатории в Ростовской области провели более 650 тыс. исследований. Об этом сообщили в областном министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.

Специалисты выполнили экспертизы для сохранения эпизоотического благополучия, а также проверили поступивший материал для исключения африканской чумы свиней и гриппа птиц.

Всего с января поступило более 350 тыс. проб. Преимущественную часть образцов — 238 тысяч — исследовали серологическим методом, еще 50 тысяч — с помощью метода полимеразной цепной реакции.

Мария Хоперская