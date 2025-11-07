Ростовский инвестпроект группы «Самолет» подорожал до 151 млрд рублей

Проект будущего микрорайона на левом берегу Дона вырос в цене на 50%. Ранее инвестиции оценивались в 101 млрд руб., сейчас же — в 151 млрд руб. Об этом сообщили в «Город N» со ссылкой на минстрой Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Речь идет о застройке территории между Батайском и ростовской улицей Пойменной (Ленинский района Ростова-на-Дону). Ориентиры — Гребной канал, железная дорога и Восточное шоссе (на нем находится мемориал «Тачанка»). Специализированный застройщик — «Проект-С-23».

Увеличение стоимости проекта обуславливается ростом цен на строительные материалы и оборудование.

Мария Хоперская