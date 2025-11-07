Рост цен на цемент в Новороссийске обернулся штрафом в 700 миллионов

Арбитражный суд Москвы признал незаконными действия управляющей компании «Газметаллпроект», контролирующей два цементных завода в Новороссийске. Организация должна будет выплатить штраф в размере 696,5 млн руб., сообщает пресс-служба ФАС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Федеральная антимонопольная служба зафиксировала экономически неоправданный рост цен на цемент в Южном федеральном округе в 2023 году. В результате ФАС подала иск в адрес компании «Газметаллпроект», под управлением которой находятся новороссийские цементные заводы ОАО «Новоросцемент» и ОАО «Верхнебаканский цементный завод».

Группа «Газметаллпроект» проиграла в суде с ФАС, о чем ранее сообщал «Ъ-Кубань-Черноморье». Согласно материалам дела, компания пыталась оспорить решение антимонопольной службы от 24 февраля 2025 года.

София Моисеенко