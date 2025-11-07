В Геленджике распространяют ложные данные о терактах в школах

В мессенджерах появилась информация о готовящихся террористических действиях в учебных заведениях Геленджика. В МЦУ города-курорта опровергли сведения и заявили, что сообщение является ложным.

«Администрация города Геленджика информирует, что в мессенджерах распространяется ложное сообщение о готовящихся противоправных действиях в учебных заведениях»,— сообщили в Муниципальном центре управления.

МЦУ Геленджика призвал жителей не распространять недостоверные сведения по чатам и мессенджерам. Ситуация находится на контроле правоохранительных органов.

София Моисеенко