Лауреат «Золотой маски» поставил в «СамАрте» спектакль по воспоминаниям Горького о Толстом

Премьера моноспектакля «Горький / Толстой. Воспоминания» (16+) пройдет на экспериментальной сцене театра юного зрителя «СамАрт» 15 ноября. Постановку московского режиссера, лауреата национальной театральной премии «Золотая маска» Дмитрия Волкострелова покажут при поддержке галереи «Виктория». Об этом сообщают представители площадки.

Моноспектакль поставлен по книге воспоминаний Максима Горького обо Льве Толстом. Он является проектом творческой лаборатории фестиваля искусств «Горький + Казань».

Режиссер переносит в своей работе внимание с автора на предметы, которые обычно остаются незамеченными. В спектакле воспоминания о Толстом передаются через дорожную пыль, листья, пепел и тополиный пух. Эти предметы «говорят» голосами близких коллег режиссера, актеров Елизаветы Боярской, Данилы Козловского, Инны Сухорецкой, Алены Старостиной и Ильи Деля.

Дмитрий Волкострелов является учеником Льва Додина, сооснователем и руководителем санкт-петербургского независимого театра post. С 2020 по 2022 год он был художественным руководителем Центра имени Всеволода Мейерхольда. Кроме национальной премии «Золотая маска» в списке наград Дмитрия Волкострелова значится Санкт-Петербургская молодежная театральная премия «Прорыв».

Георгий Портнов