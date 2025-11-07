В Оренбуржье организацию оштрафовали за производство и ввод в оборот кумыса без маркировки

В Оренбургской области ООО «Кадыр» привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. руб. с конфискацией товара. Об этом сообщает Уральская транспортная компания.

По информации ведомства, транспортная прокуратура во время проверки исполнения таможенного законодательства выявила нарушения в деятельности изготовителя молочной продукции ООО «Кадыр» при вывозе товара с территории РФ. Нарушения связаны с производством и вводом в оборот кумыса без маркировки средствами идентификации.

В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.12 КоАП РФ (производство организацией-производителем или индивидуальным предпринимателем, ввод в оборот товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации).

Руфия Кутляева