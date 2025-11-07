ЛУКОЙЛ начал перевалку нефти в Махачкалу на экспорт через Новороссийск

ЛУКОЙЛ отказался от поставок нефти из Азербайджана и начал перевалку топлива в порт Махачкалы для дальнейшего экспорта через Новороссийск. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным агентства, в Махачкалу должен был прибыть танкер Lady Leila под российским флагом, перевозящий 5 тыс. т нефти с месторождения имени Корчагина. Предполагается, что в ноябре ЛУКОЙЛ поставит в порт Махачкалы около 30 тыс. т топлива. В декабре в указанный порт направят весь объем нефти, шедший в Баку. Reuters утверждает, что речь идет о 130 тыс. т сырья.

Из Махачкалы нефть поступает по нефтепроводу в Новороссийск, после чего отправляется на экспорт. Уточняется, что пропускная способность нефтетерминала в Махачкале составляет около 400 тыс. т в месяц.

София Моисеенко