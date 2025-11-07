Администрацию Медногорска в судебном порядке обязали ликвидировать стихийные мусорные свалки

В Оренбуржье суд удовлетворил требование прокуратуры и возложил на администрацию Медногорска обязанность по ликвидации мусорных свалок. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По информации ведомства, на земельном участке общего пользования, который находится в ведении администрации города, образовались стихийные свалки: кучи строительных материалов, мебели, пластика, автомобильных покрышек и иных отходов. Орган местного самоуправления не предпринимал меры для ликвидации свалок, а это угрожает не только жизни и здоровью граждан, но также причиняет ущерб почве.

Руфия Кутляева