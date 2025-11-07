В Дагестане 32 из 35 обувных производств оказались фантомными

Роспотребнадзор проверил 35 обувных предприятий Дагестана и выявил, что только три из них работают по заявленным адресам, остальные либо не функционируют, либо существуют только на бумаге, сообщает пресс-служба ведомства.

На действующих производствах специалисты обнаружили многочисленные нарушения санитарных норм: отсутствовало нормальное освещение, сотрудников не обеспечили средствами индивидуальной защиты органов дыхания и даже сиденьями для кратковременного отдыха. Контроль за качеством продукции и утилизацией отходов отсутствовал. Лабораторные исследования показали, что материалы верха и подкладки обуви не выдерживают стандартные испытания на устойчивость к трению и воздействию пота, что ведет к быстрому износу и может представлять угрозу для здоровья потребителей.

В результате Роспотребнадзор аннулировал 33 декларации о соответствии и запретил продажу такой продукции. В отношении нарушителей уже составляют административные протоколы.

Станислав Маслаков