В КБР с главы стройфирмы взыскивают 92 млн рублей

Конкурсный управляющий обанкротившегося ООО «Россы» подал в арбитражный суд Кабардино-Балкарии заявление о взыскании с контролирующего лица Алексея Кячева 92,5 млн руб. в рамках субсидиарной ответственности по долгам компании. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Алексей Кячев является учредителем предприятия.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Россы» зарегистрировано в 2003 году в городе Майский (КБР). Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Учредитель — Алексей Кячев. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Убыток предприятия за 2024 год составляет 4 млн руб., выручка — 32,4 млн руб.

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики признал несостоятельным ООО «Россы» по заявлению регионального управления ФНС от 12 августа 2024 года. Налоговики потребовали ввести конкурсное производство по признакам отсутствующего должника.

Общая сумма задолженности перед бюджетом составила 37,8 млн руб. Во вторую очередь включили требования на 396,6 тыс. руб. В третью — 37,46 млн руб., включая основной долг 19,4 млн руб., пени 6,1 млн руб. и штрафы почти 12 млн руб. 3 ноября 2025 года управляющий подал в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности Алексея Кячева — бывшего руководителя организации.

Тат Гаспарян