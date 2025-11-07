Тюменские предприятия за восемь месяцев заработали 431,2 млрд рублей

В Тюменской области, исключая ХМАО-Югру и ЯНАО, за период с января по август 2025 года 66,4% организаций показали прибыль, общий объем которой составил 431,2 млрд руб., передает Тюменьстат. За восемь месяцев наибольшую прибыль принесли обрабатывающие производства — 63%, добыча полезных ископаемых — 19%, прочее — 18%.

Фото: Александр Онопа, Коммерсантъ

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) прибыль получили 68% компаний, что принесло региону 409,6 млрд руб.: 75% — за счет добычи полезных ископаемых, 12% — за обеспечение электроэнергией, газом, паром и кондиционирование воздуха, 13% — иные предприятия.

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) удельный вес прибыльных организаций составил 66,9%, а общий объем прибыли достиг 1044,1 млрд руб. Основная прибыль шла с добычи полезных ископаемых (87%), обрабатывающих производств (12%), от другой деятельности — 1%.

Ирина Пичурина