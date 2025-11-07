Суд арестовал экс-главу ОПГ «Фортуна» из Нижнего Тагила

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО бизнесмена из Нижнего Тагила Олега Ануфриева до 16 декабря 2025 года, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Основанием для выбора меры пресечения стало обвинение в убийстве двух человек в августе 1994 года (п. «з» ст. 102 УК РСФСР).

Считается, что Ануфриев был одним из лидеров ОПГ «Фортуна» наряду с Андреем Шатовым (Шат).

«Фортуна» — самая известная и мощная группировка Нижнего Тагила. Ее выходцы начинали свою деятельность с вымогательства денег у спекулянтов на вещевом рынке, а затем на центральном колхозном рынке. Для легализации криминального бизнеса в 1992 году было зарегистрировано ТОО «Фортуна», которую возглавил Олег Сохраннов. К концу 1990-х лидерам «Фортуны» удалось создать мощную финансово-промышленную группу.

Позже начались разрастаться противоречия между Шатом и Ануфриевым. Началось противостояние. Те, кто выжили из группировки, впоследствии стали преуспевающими бизнесменами.

Артем Путилов