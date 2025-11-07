На новогодний световой тоннель в Ставрополе потратят 117,6 млн рублей

На проспекте Октябрьской революции в Ставрополе планируют установить световой тоннель. На него потратят 117,6 млн руб. Соответствующий тендер появился на сайте Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заказчик — комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя.

Заявки на участие в тендере принимаются с 17 октября и до 10 ноября, а выбор подрядчика состоится 18 ноября. В соответствии с проектом, монтажные работы должны завершить до 25 декабря.

Мария Хоперская