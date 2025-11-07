«Экспортный марафон» в Екатеринбурге пройдет 13-14 ноября

В Екатеринбурге 13 и 14 ноября пройдет ежегодный форум «Экспортный марафон», который соберет экспертов и участников из восьми стран, передает департамент информационной политики Свердловской области. Событие организовано Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП), правительством региона и администрацией города.

«Экспортный форум» пройдет на двух площадках: в креативном кластере «Домна» и молодежном кластере «Салют». Мероприятие будет посвящено мировому опыту компаний, торговым трендам и фрагментации глобальной экономики. Среди спикеров — участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Участие в экспертных сессиях примут специалисты из ОАЭ и Великобритании, а география биржи контактов охватит Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Участие в мероприятии бесплатное, но требуется предварительная регистрация. Переговоры с участием потенциальных покупателей из шести стран будут организованы во второй день.

«В условиях постоянно меняющегося мира такие встречи очень важны для компаний, нацеленных на международные рынки. Форум поможет увидеть актуальную геополитическую ситуацию, перспективные направления и маршруты, а новичкам — узнать опыт других экспортеров»,— сказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

Ирина Пичурина