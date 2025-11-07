Трибьют System of a Down, «Черный обелиск» и бал Наташи Ростовой

В эти выходные жители и жители столицы Кубани смогут посетить концерты артистов различных жанров, послушать органную музыку, посмотреть спектакли по произведениям классиков.

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Какие концерты посетить

7 ноября в 19:00 в Муниципальном концертном зале состоится вечер органной музыки. Программа заслуженного артиста Краснодарского края Михаила Павалия, будет посвящена произведениям классических композиторов.

Стоимость билетов — от 550 руб.(6+)

7 ноября в 19:00 в «ДК Железнодорожников» выступит Андрей Атлас со своим новым сольным концертом «Ничего не вышло». Как сказано в аннотации, за ироничным названием кроется глубоко личное и универсальное переживание. Артист приглашает поклонников в мир своих откровенных историй.

Стоимость билетов — от 1 800 руб. (18+)

7 ноября в 20:00 в «Stand Up Ринго» пройдет стендап-концерт, который заставит смеяться до слез, уверяют организаторы.

Стоимость билетов — от 600 руб. (16+)

7 ноября в 21:45 в Sgt. Pepper’s Bar состоится System of a Down Tribute. Организаторы обещают «ураган эмоций, драйв с первой ноты, и атмосферу безудержного веселья».

Стоимость билетов — от 800 руб. (18+)

8 ноября в 18:00 в Mishkin & Mishkin выступит рэп-артистка Hofmannita, известная поклонникам треками Habibati, «Никогда», «В моем мире» и другими.

Стоимость билетов — от 1 299 руб. (16+)

8 ноября в 18:00 в The Rock Bar пройдет концерт рок-группы «Черный обелиск». Команда анонсирует выход нового альбома и приглашает на концерт, где прозвучат как свежие композиции, так и хиты.

Стоимость билетов — от 2 000 руб. (16+)

8 ноября в 20:00 в доме Адамули даст фортепианный концерт Виталий Сумароков. Как заявляют организаторы, его музыка «проникает в душу», объединяя в себе элементы неоклассики, даунтемпо, хауса, эмбиента и кинематографичной атмосферы.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (12+)

8 ноября в 20:00 в «Stand Up Ринго» пройдет «Битва комиков», где артисты комедийного жанра вступят в состязание, чтобы выяснить, кто из них достоин титула «Комик недели».

Стоимость билетов — от 700 руб. (16+)

8 ноября в 20:00 в «Счастье» выступит хип-хоп исполнитель Bakhtin. В репертуаре артиста — композиции, активно набирающие прослушивания на стриминговых платформах.

Стоимость билетов — от 2 400 руб. (16+)

9 ноября в 18:00 в «ДК Железнодорожников» выступит Сергей Завьялов с новой концертной программой «А я бродяга…». Как заявляют организаторы, это двухчасовой музыкальный подарок: живой звук, безупречные аранжировки и проникновенное исполнение.

Стоимость билетов — от 1 400 руб. (12+)

9 ноября в 20:00 в The Rock Bar выступит Павел Пиковский, музыкант, поэт и исполнитель, известный как лидер группы «Хьюго» и участник творческого объединения «Необарды».

Стоимость билетов — от 1 200 руб. (6+)

Какие спектакли посмотреть

7 ноября в 19:30, 8-9 ноября в 18:30 в театре «Мой» состоится спектакль «Связь». Марго и Максим, два мастера психологических игр, заключают циничный договор. Марго, терзаемая обидой на бывшего возлюбленного, который вот-вот свяжет себя узами брака с юной Настей, нанимает Максима для выполнения деликатного поручения: соблазнить невесту до свадьбы. Максим же, в свою очередь, ставит перед собой куда более амбициозную задачу.

Стоимость билетов — от 1 500 руб. (16+)

7 ноября в 18:30 и 8 ноября в 18:00 в театре «Veritas» пройдет спектакль «Варшавская мелодия». В 1946 году, в Москве, сталкиваются два мира: мир музыки, представленный польской студенткой консерватории Гелей, и мир виноделия, где учится Виктор. Их случайная встреча на концерте Шопена рождает глубокие чувства, но законы того времени категорически против такого союза – браки с иностранцами запрещены.

Стоимость билетов — от 1 100 руб. (12+)

7 ноября в 18:30 в Театре драмы имени Горького будет показан спектакль «Двойник». Титулярный советник Яков Петрович Голядкин – человек с кипучей энергией, уже познавший все грани взрослой жизни. Его мысли заняты приближающимся повышением и браком с первой красавицей Петербурга. Он чувствует, что вот-вот ступит на порог того самого света, к которому так стремился. Но на пути к мечте встает непредвиденное препятствие – его собственный двойник.

Стоимость билетов — от 400 руб. (16+)

7 ноября в 18:30 в Краснодарском музыкальном театре пройдет спектакль «Евгений Онегин». Либретто Петра Чайковского и Константина Шиловского по одноименному роману в стихах Пушкина. Действие происходит в деревне и Петербурге в двадцатых годах ХIХ столетия.

Стоимость билетов — от 500 руб. (18+)

8 ноября в 12:00 в Театре драмы имени Горького пройдет показ спектакля «Алиса в Зазеркалье». Прошло время, и Алисе теперь не просто семь, а семь с половиной лет. Ее следующая одиссея развернется в Зазеркалье – царстве, где правят капризы, страхи, неудачи и парадоксы. Как ей победить испытание, которое является зеркальным отражением ее самой? Ответ на этот вопрос зрители узнают во время спектакля.

Стоимость билетов — от 400 руб. (6+)

8-9 ноября в 17:00 во Дворце искусств «Премьера» будет показан музыкальный спектакль «Первый бал Наташи Ростовой». Крушение судеб в одном действии с лучиком надежды в финале. По бессмертному роману-эпопее Льва Толстого.

Стоимость билетов — от 900 руб. (12+)

8 ноября в 18:00 в Театре драмы имени Горького пройдет показ спектакля «Горе от ума». Пьеса Грибоедова насыщена крылатыми фразами. Афоризмы из комедии, описывающие жизнь помещиков и их слуг XIX века, перекликаются с современными реалиями.

Стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

9 ноября в 13:00 и 17:00 в Краснодарском музыкальном театре будет показан спектакль «Чиполлино». Площадь сказочного города. Это только кажется, что на ней стоят корзинки для овощей и ящики для фруктов. На самом деле это большие и маленькие домики, где живут овощи и фрукты, которые так напоминают людей.

Стоимость билетов — от 600 руб. (6+)

9 ноября в 17:00 в Театре драмы имени Горького пройдет показ спектакля «Ромео и Джульетта». Шекспир верил, что любовь способна преодолеть любые преграды, даже вражду. Режиссер Константин Солдатов развивает эту мысль, представляя не просто враждующие семьи, а столкновение эпох и мировоззрений.

Стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Формула Кино Oz», «Городское кино», «Монитор СБС», «Монитор Красная площадь», «Монитор Сити De Luxe», «Киносет Любимово», «Каро 8 Галерея», а также в киноконцертном зале «Болгария» — премьера триллера «Голосовой помощник». Компания бывших однокурсников арендует загородный дом для того, чтобы отдохнуть как в старые добрые времена. В современном шале есть все, в том числе умная колонка «Алена». Устройство предлагает компании сыграть в игру и выяснить обстоятельства смерти их лучшей подруги.

Стоимость билетов — от 400 руб. (18+)

В кинотеатрах Краснодара продолжается показ фильма «Дракула». Сердце принца Влада II, известного как граф Дракула, принадлежало лишь его супруге, принцессе Елизавете. Вернувшись с триумфальной битвы, выигранной во имя веры, он столкнулся с невыносимой утратой — смертью любимой. Охваченный скорбью и гневом, Влад узнает о возможности воскрешения Елизаветы.

Стоимость билетов — от 540 руб. (18+)

Куда сходить еще

8 ноября в 17:00 в Standup Bar Krasnodar состоится стендап-вечер «7 комиков». В программе — свежие шутки, импровизационные номера и индивидуальный подход к юмору от талантливых комиков, как из Краснодара, так и из других городов.

Стоимость билетов — от 600 руб. (18+)

8 ноября в 18:00 в гастропабе Elbarto пройдет вечер под названием FreeVoice, вечеринка для почитателей хип-хопа. Любой желающий может выступить с двумя треками.

Стоимость билетов — от 300 руб. (18+)

