Главные новости за 6 ноября. Кавказ

В Дагестане нашли обустроенную в «Газели» майнинг-ферму. С помощью 72 единиц оборудования местный житель похитил электроэнергии на 1,5 млн руб.

В Ставропольском крае по подозрению в коррупции задержали бывшего заместителя министра строительства и архитектуры региона и старшего инспектора государственного строительного надзора. Следствие считает, что подозреваемые вступили в преступный сговор, чтобы получать взятки от застройщиков Ессентуков.

В Дагестане три жителя села Чанкурбе Буйнакского района пострадали от отравления угарным газом. Предварительное расследование показало, что причинами происшествия стали применение несертифицированного газового оборудования и отсутствие тяги в дымоходе.

В Дагестане завершено расследование уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при выделении жилья сироте бывшим заместителем главы администрации Цумадинского района (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Арбитражный суд Ставропольского края отклонил иск Россельхознадзора к аэропорту Минеральные Воды имени Лермонтова и администрации Минераловодского городского округа о взыскании экологического ущерба. Ведомство требовало с каждого ответчика по 680 тыс. руб. за порчу почв.

В Дагестане завершили подготовку энергосистемы к осенне-зимнему периоду, стоимость которой составила 1,2 млрд руб. Специалисты заменили тысячи километров линий электропередач и провели восстановительные работы на более чем 2 тыс. трансформаторных подстанциях.