Главные новости за 6 ноября. Новороссийск

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко рассказал о ходе реконструкции Малой Земли и озвучил сроки завершения работ.

«Трансмашхолдинг» и «Росатом» разорвали сделку по покупке активов ГК «Дело». 1% акций компании, ранее перешедший «Трансмашхолдингу», выкупит Сергей Шишкарев.

В Новороссийске отремонтируют участок водопровода на улице Рыжова за 10 млн руб.

В селе Гайдук под Новороссийском построят центр детского творчества.

На содержание улично-дорожной сети Анапы выделили 200 млн руб.

Премиальная недвижимость в Геленджике стала еще дороже.

В Анапе отопительный сезон начнется 10 ноября в связи с теплыми температурными показателями.