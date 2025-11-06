Глава Новороссийска назвал срок завершения реконструкции Малой Земли
В Новороссийске продолжается реконструкция мемориального комплекса «Малая Земля», объекта культурного наследия федерального значения. Мэр города Андрей Кравченко заявил, что работы планируется завершить до конца 2026 года.
Фото: Официальный Telegram-канал главы МО г. Новороссийск Андрея Кравченко
По словам Андрея Кравченко, работы по сохранению объекта культурного наследия разделены на три этапа. В настоящее время на выставке оружия и боевой техники провели демонтажные работы ограждений и помещения кассы, подрядчики подготовили основание для укладки асфальтобетонного покрытия и установили новый бордюрный камень. В галерее боевой славы частично демонтировали плиты покрытия, ведутся электротехнические работы. Мэр Новороссийска подчеркнул, что каркас и скульптуру памятника должны будут укрепить и обработать от коррозии.
Исполнители восстановили памятник «Стела», расположенный на территории Малой Земли. Эти работы удалось завершить к 80-летию со Дня Победы. В перспективе подрядчик будет должен отреставрировать надписи на памятнике, установить подсветку и восстановить зеленые насаждения.
Глава Новороссийска объяснил, что мемориальный комплекс находится на одной территории с объектом археологического наследия «Суджук-Кале». Это турецкая крепость возрастом более 300 лет, где в ходе работ были обнаружены различные артефакты 18 и 19 веков. В местах расположения инженерных коммуникаций продолжаются археологические спасательные работы.
«Реставрация "Малой Земли" — сложный процесс, который требует профессионального и деликатного подхода для сохранения исторического наследия. Его завершение ожидается до конца 2026 года и станет важным событием для Новороссийска»,— подытожил Андрей Кравченко в своей публикации в Telegram-канале.