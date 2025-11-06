Глава Новороссийска назвал срок завершения реконструкции Малой Земли

В Новороссийске продолжается реконструкция мемориального комплекса «Малая Земля», объекта культурного наследия федерального значения. Мэр города Андрей Кравченко заявил, что работы планируется завершить до конца 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный Telegram-канал главы МО г. Новороссийск Андрея Кравченко Фото: Официальный Telegram-канал главы МО г. Новороссийск Андрея Кравченко

По словам Андрея Кравченко, работы по сохранению объекта культурного наследия разделены на три этапа. В настоящее время на выставке оружия и боевой техники провели демонтажные работы ограждений и помещения кассы, подрядчики подготовили основание для укладки асфальтобетонного покрытия и установили новый бордюрный камень. В галерее боевой славы частично демонтировали плиты покрытия, ведутся электротехнические работы. Мэр Новороссийска подчеркнул, что каркас и скульптуру памятника должны будут укрепить и обработать от коррозии.

Исполнители восстановили памятник «Стела», расположенный на территории Малой Земли. Эти работы удалось завершить к 80-летию со Дня Победы. В перспективе подрядчик будет должен отреставрировать надписи на памятнике, установить подсветку и восстановить зеленые насаждения.

Глава Новороссийска объяснил, что мемориальный комплекс находится на одной территории с объектом археологического наследия «Суджук-Кале». Это турецкая крепость возрастом более 300 лет, где в ходе работ были обнаружены различные артефакты 18 и 19 веков. В местах расположения инженерных коммуникаций продолжаются археологические спасательные работы.

«Реставрация "Малой Земли" — сложный процесс, который требует профессионального и деликатного подхода для сохранения исторического наследия. Его завершение ожидается до конца 2026 года и станет важным событием для Новороссийска»,— подытожил Андрей Кравченко в своей публикации в Telegram-канале.

София Моисеенко