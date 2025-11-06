В Анапе и Темрюкском районе не нашли новых выбросов мазута

На побережье Черного моря не обнаружили новых загрязнений нефтепродуктами. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

По данным оперативного штаба региона, на береговой линии Анапы и Темрюкского района новые выбросы не фиксировались в период со 2 по 6 ноября включительно. Такие результаты продемонстрировали регулярные мониторинги пляжей.

Последний раз точечные загрязнения мазутом были замечены 1 ноября на побережье Темрюкского района на участке от Махлаевского спуска до мыса Железный Рог, а также недалеко от Витязево в Анапском районе. На берегу проводилась оперативная уборка с участием волонтеров и сотрудников различных служб.

София Моисеенко