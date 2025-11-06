В Новороссийске отремонтируют участок водопровода за 10 миллионов рублей

Администрация Новороссийска выделила более 10 млн руб. на капитальный ремонт водопроводных сетей на улице Рыжова. Соответствующий тендер в единой информационной системе «Закупки» был опубликован в конце октября.

Согласно карточке закупки, капитальному ремонту подлежит участок сетей водоснабжения от улицы Глухова до улицы Алексеева. Денежные средства на производство работ были выделены из муниципального бюджета.

В разделе «Требования заказчика», которым выступает управление имущественных и земельных отношений Новороссийска, указывается, что капитальный ремонт сетей будет проводиться в три этапа. Первый этап продлится до 29 мая 2026 года с момента заключения контракта, а срок окончания последнего этапа обозначен 27 июля 2027 года.

Проект разрабатывался в соответствии с техническим заданием МУП «Водоканал». В рамках реализации проекта подрядчик выполнит замену трубопровода, устройство водопроводных колодцев и врезки водопроводной сети.

София Моисеенко