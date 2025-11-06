«Трансмашхолдинг» и «Росатом» разорвали сделку по покупке активов ГК «Дело»

Основатель и глава ГК «Дело» Сергей Шишкарев, рожденный в Новороссийске, выкупит 1% акций компании, ранее перешедший «Трансмашхолдингу». Это связано с расторжением договора между «Росатомом» и «Трансмашхолдингом», пишет «Ъ».

По данным издания, «Трансмашхолдинг» отказался от приобретения 49% акций новороссийской ГК «Дело» дело в связи с тем, что стороны не договорились о цене актива. Договор, который заключили в конце прошлого года, подлежит расторжению. После возвращения 1% акций Сергею Шишкареву в структуре организации могут произойти изменения.

Одной из причин разрыва соглашения могла послужить планируемая сделка по продаже доли в FESCO, принадлежащей «Росатому», арабской компании DP World. В результате заключения данного договора у госкорпорации появится международный транспортный холдинг.

ГК «Дело» осуществляет транспортно-логистические услуги в порту Новороссийска. В перечень видов деятельности компании входят перевалка грузов, организация железнодорожных и мультимодальных контейнерных перевозок, бункеровка судов, транспортировка нефтепродуктов и экспедирование.

В 2019 году «Росатом» приобрел 30% акций ГК «Дело», а в 2022 году доля акций увеличилась до 49%. По предварительным подсчетам источников, пакет мог обойтись в сумму не менее 200 млрд руб.

София Моисеенко