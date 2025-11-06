Отопительный сезон в Анапе начнется с 10 ноября

Власти Анапы оповестили о начале отопительного сезона. По данным мэрии курорта, батареи начнут прогреваться в начале следующей недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В этом году отопительный сезон в Анапе начинается позже в связи с погодными условиями. В мэрии заявили, что по актуальным прогнозам погоды в Анапе до 10 ноября температура воздуха будет держаться в пределах +12.. +17 градусов днем, а ночью в районе +6.. +12 градусов.

«В связи с устойчиво положительной температурой воздуха принято решение начать поэтапный запуск отопления в многоквартирных домах с 10 ноября. Запуск отопления и регулировочные работы на внутренних системах могут занять несколько дней»,— пояснили в администрации курорта.

София Моисеенко