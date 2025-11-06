Рецидивист украл из частного дома в Ропше ювелирные украшения на 1 млн рублей

Полиция 5 ноября задержала 25-летнего молодого человека, подозреваемого в совершении кражи на миллион рублей из частного дома в поселке Ропша, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. За его плечами более десяти судимостей за кражи.

По версии правоохранителей, 21 октября задержанный проник в дом 55-летней жительницы Ленобласти, отжав окно на кухне. Добычей злоумышленника стали ювелирные украшения.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что полиция задержала бизнесмена, укравшего более миллиона евро у банкротящейся компании. Коммерсант был объявлен в международный розыск.

Андрей Маркелов