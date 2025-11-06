На Кубани все больше людей старше 55 лет осваивают нейросети

На Кубани стремительно растет интерес к искусственному интеллекту среди старшего поколения. Как следует из исследования компании «МегаФон», основанного на обезличенных данных интернет-трафика (имеется в распоряжении «Ъ-Кубань»), за девять месяцев 2025 года число пользователей нейросетей старше 55 лет в регионе увеличилось в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В целом по России количество пользователей, применяющих ИИ в быту или работе, с января по сентябрь 2025 года выросло на 110% относительно прошлого года. Особенно активно старшее поколение осваивает новые технологии в регионах, в том числе в Краснодарском крае.

Второй по темпу роста группой стали молодые люди от 14 до 24 лет — их стало в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

Россияне стали тратить больше мобильного интернета на работу с нейросетями: трафик на ИИ-сервисы вырос в 15 раз по сравнению с девятью месяцами 2024 года. Пик интереса пришелся на лето — более 80% всего объема трафика на такие площадки пришлось на июнь—август.

Основную часть аудитории ИИ (67% пользователей) составляют люди от 25 до 44 лет, при этом большинство из них — мужчины (около 70%).

Самым популярным инструментом остается ChatGPT. На втором месте — Giga.chat, а замыкает тройку лидеров Qwen. Резко вырос интерес и к нейроредакторам для создания видео — трафик на них увеличился почти в восемь раз. При этом россияне стали значительно реже использовать ИИ для генерации музыки: трафик на соответствующие сервисы сократился на 87%.

Больше всего пользователей искусственного интеллекта сосредоточено в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Однако самые высокие темпы роста интереса к нейросетям зафиксированы в Дагестане, Чечне, Южной Осетии, Ненецком автономном округе, Магаданской области, Калмыкии и в Краснодарском крае.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что на соискателей из Краснодарского края с навыком владения генеративным искусственным интеллектом (ИИ) пришлось 4% от всех резюме, размещенных с января по октябрь этого года.

Анна Гречко