Туапсинский балкерный терминал увеличил грузооборот на 24%

Туапсинский балкерный терминал за десять месяцев увеличил грузооборот на 24% — до 2 млн т. Об этом сообщает Ассоциация морских торговых портов (АСОП).

Фото: Ассоциация морских торговых портов (АСОП)

С января по октябрь специализированный комплекс по перевалке минеральных удобрений обработал 2,069 млн т груза против 1,6 млн т за аналогичный период 2024 года. Достигнутый результат превышает объем перевалки за весь прошлый год. В октябре терминал обработал 213,6 тыс. т удобрений, что на 9% больше по сравнению с октябрем 2024 года, когда этот показатель составлял 195,4 тыс. т.

«Росту перевалки способствуют увеличение объемов судовых партий, слаженная работа коллектива, качественное взаимодействие с РЖД, контролирующими органами и портовой властью», — отметил исполнительный директор ТБТ Павел Кузнецов.

Алина Зорина