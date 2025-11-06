Житель Геленджика ответит перед судом за небезопасные пляжные услуги

В Геленджике местный житель осуществлял прокат аттракциона «водная ватрушка» без соответствия требованиям безопасности. Мужчина предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью одному из пассажиров, передает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры Фото: Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры

В августе текущего года один из отдыхающих на пляже Геленджика получил повреждения при катании на водной «ватрушке». Травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью, сообщили в пресс-службе ведомства. Следствие установило, что инцидент произошел из-за оказания услуг по прокату аттракциона, не отвечающих требованиям безопасности.

Новороссийская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 31-летнего жителя Геленджика, который осуществлял платные развлекательные услуги на пляжах города-курорта. По данным следствия, мужчина нарушил правила пользования маломерными судами, что повлекло за собой тяжкий вред здоровью пассажира.

Все материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. В ведомстве пояснили, что жителю Геленджика может грозить до шести лет лишения свободы.

София Моисеенко