В станице Старочеркасской завершили установку понтонного причала
В станице Старочеркасской завершена установка понтонного причала «Дон-5» для катеров «Валдай 45Р». Об этом сообщает пресс-служба судоходной пассажирской компании «Дон».
Фото: пресс-служба правительства Ростовской области
Первый рейс из Ростова-на-Дону в Старочеркасскую на судне на подводных крыльях «запланирован на 7 ноября, а на следующий день, 8 ноября, будет осуществлен первый рейс из Азова в Старочеркасскую.
До окончания навигационного сезона-2025 рейсы по этому маршруту будут выполняться ежедневно.