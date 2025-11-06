В станице Старочеркасской завершили установку понтонного причала

В станице Старочеркасской завершена установка понтонного причала «Дон-5» для катеров «Валдай 45Р». Об этом сообщает пресс-служба судоходной пассажирской компании «Дон».

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Первый рейс из Ростова-на-Дону в Старочеркасскую на судне на подводных крыльях «запланирован на 7 ноября, а на следующий день, 8 ноября, будет осуществлен первый рейс из Азова в Старочеркасскую.

До окончания навигационного сезона-2025 рейсы по этому маршруту будут выполняться ежедневно.

Наталья Белоштейн