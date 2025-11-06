В Геленджике человек пострадал при катании на водной «ватрушке»

Житель Геленджика катал отдыхающих на «ватрушке» с нарушениями. Один из его пассажиров получил тяжкий вред здоровью, за что мужчина ответит перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры Фото: Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры

Новороссийский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении 31-летнего жителя Геленджика, который оказывал услуги, не отвечающие требованиям безопасности. По данным следствия, мужчина осуществлял платный прокат аттракциона «водная ватрушка», катаясь на морю на гидроцикле.

В августе текущего года он нарушил правила пользования маломерными судами. Один из пассажиров аттракциона пострадал при катании, телесные повреждения квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Жителю Геленджика, осуществлявшему прокат на пляжах курорта, может грозить до шести лет лишения свободы.

София Моисеенко