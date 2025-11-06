В липецком Задонске капитально отремонтировали поликлинику при ЦРБ

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил поликлинику задонской районной больницы. Учреждение, которое обслуживает больше 30 тыс. местных жителей, открылось после капитального ремонта.

На работы областной бюджет выделил более 88 млн рублей. В здании заменили инженерные сети, отремонтировали крышу, фасад и внутренние помещения, где разместили новую мебель.

Также была модернизирована материально-техническая база. Теперь в распоряжении врачей поликлиники — современное диагностическое оборудование, в том числе пять стоматологических установок, цифровой маммограф, две УЗИ-системы, видеоэндоскопические комплексы, холтеровские системы мониторирования и т.д.

Кроме того, оснащен зубопротезный кабинет с лабораторией. Оборудован отдельный кабинет детского стоматолога — раньше в поликлинике не было такого специалиста. Теперь здесь трудится молодой врач Олеся Зозина, которая приехала работать в Задонск, отучившись по целевому направлению. Всего же после ремонта коллектив пополнился тремя новыми докторами.

«Качественная и доступная медицина должна быть в шаговой доступности во всех районах области. Мы последовательно модернизируем медицинские учреждения, строим фельдшерско-акушерские пункты, приобретаем современное оборудование, чтобы жители могли проходить качественное обследование и получать эффективное лечение в своем муниципалитете, а молодые специалисты оставались работать на малой родине»,— отметил Игорь Артамонов.