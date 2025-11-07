Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

Ставрополье — регион уверенного роста и открытых возможностей. Мы не просто привлекаем инвестиции, а создаем систему, в которой бизнесу комфортно и надежно. На всех этапах — от идеи до ввода предприятия в эксплуатацию — инвестор получает поддержку, готовые площадки, доступ к инженерной инфраструктуре и налоговые стимулы.

Фото: Правительство Ставропольского края Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края

У нас сильные промышленность и аграрный сектор, активно развиваются переработка, туризм, строительство, химическая отрасль. Сочетание благоприятного климата, природного потенциала и транспортной доступности делает край удобной площадкой для работы компаний любого масштаба.

Мы открыты для новых проектов и всегда готовы к диалогу. Ставрополье — это территория, где инвестиции приносят результат, а люди чувствуют уверенность в завтрашнем дне.