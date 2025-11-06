В третий раз никто не купил 37,11% в белгородском ООО «Мясные фермы — Искра»

Аукцион по продаже 37,11% в уставном капитале агропредприятия ООО «Мясные фермы — Искра» в Белгородской области признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Новые торги пока не объявлены, следует из информации на портале «ГИС Торги».

Указанная доля принадлежит Белгородской области — продавцом выступало министерство имущества и земельных отношений региона. Начальная цена лота составляла 599,3 млн руб. Из документации следует, что общая площадь зданий и помещений, находящихся в пользовании компании, равняется 10,9 тыс. кв. м, земельных участков — 13,3 га. За первое полугодие 2025-го агропредприятие выпустило 326,8 т продукции стоимостью 65 млн руб.

На первые и вторые торги по реализации доли компании, проведенные в июле и декабре прошлого года, тоже не поступило ни одной заявки. Об очередной продаже лота стало известно в начале октября.

Кабира Гасанова