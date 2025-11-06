ГК ТОЧНО запустила предновогоднюю акцию — скидка 26% на все квартиры

Акция «Берите сейчас, но это вам на Новый год» распространяется на квартиры практически во всех жилых комплексах компании и действует до конца 2025 года.

Девелопер ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) запустил акцию «Берите сейчас, но это вам на Новый год», в рамках которой покупатели смогут приобрести квартиры в жилых комплексах компании со скидкой 26% — символично в честь наступающего 2026 года.

Предложение ориентировано как на тех, кто планирует улучшение жилищных условий, так и на инвесторов, которые рассматривают недвижимость как надежный инструмент сохранения капитала. Учитывая динамику цен на рынке и постоянно растущий интерес к южным регионам, участие в акции может стать для покупателей одной из наиболее выгодных возможностей уходящего года.

Особое внимание традиционно привлекает портфель компании на Черноморском побережье — в Сочи, Анапе и Новороссийске, а также масштабные проекты девелопера в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Республике Татарстан. Среди них — жилые комплексы с видовыми квартирами, террасами и развитой инфраструктурой, а также лоты в проектах высокой степени готовности, ключи от которых жители получат уже в 2026 году.

«Мы хотим, чтобы покупка квартиры стала для наших клиентов настоящим новогодним подарком. Это предложение — уникальная возможность для покупателей улучшить свои жилищные условия с максимальной выгодой»,— отметили в пресс-службе ГК ТОЧНО.

Сегодня проекты ТОЧНО реализуются в 8 регионах и 15 городах России, включая Краснодар, Сочи, Новороссийск, Анапу, Ростов-на-Дону, Казань, Тюмень и Москву. Девелопер активно развивает жилые кварталы с комплексной инфраструктурой — от детских садов и школ до благоустроенных дворов и общественных пространств.

Подробные условия акции «Берите сейчас, но это вам на Новый год» доступны в офисах продаж и на официальном сайте ГК ТОЧНО.

Сроки проведения акции с 01.11.202 5года по 31.12.2025 года

